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Direksiyonda kalp krizi geçirdi, park halindeki araçlara çarptı

Direksiyonda kalp krizi geçirdi, park halindeki araçlara çarptı
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Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki sürücü, park halindeki araçlara çarparak trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren ve park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusuf O. (63) idaresindeki A 0350 HC plakalı otomobil, Arapzade Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.
Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle diğer araçlarda da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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