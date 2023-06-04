Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. 51 yaşındaki Murat Güngör hafta sonunu geçirmek için geldiği Yeniköy'den ailesi ile birlikte Bursa'ya gitmek üzere yola çıktı. Yolda direksiyon başında rahatsızlanan Murat Güngör'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan zeytin ağacına çarptı. İlk müdahalesi yanında bulunan eşi ve çocukları tarafından yapılan Güngör, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Ancak hastanede doktorların müdahalesine rağmen Murat Güngör hayatını kaybetti. Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA