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Bursa'da Kaldırım Taşıyla Darbedilen Şahıs Gözaltına Alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından kaldırım taşıyla darbedilen Tahir Akcam, tedavisi sonrası gözaltına alınıp tutuklandı. Olayın ardından Engin İ. serbest bırakılırken, Tahir Akcam'ın 'güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bursa'da arkadaşı Engin İ. (37) tarafından kaldırım taşı ile darbedilen Tahir Akcam (33), arandığı ortaya çıkınca tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Tahir Akcam ile alkol aldığı arkadaşı Engin İ., bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Engin İ., yerden aldığı kaldırım taşı ile Tahir Akcam'ı darbetti. Tahir Akcam kanlar içerisinde kalırken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Akcam, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldılırken, Engin İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Engin İ. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması bulunan Tahir Akcam tedavisi sonrası gözaltına alındı. Tahir Akcam işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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