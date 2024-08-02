Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kahvehaneye Saldırı ve Otomobil Gasbı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle saldıran ve ardından trafikte duran bir otomobili gasbeden saldırgan öldü, yanındaki kadın ise yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırgan ölü, yanındaki kadın ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulundu.

Arda Tırkaz (28), eski nişanlısı olduğu iddia edilen Elif B. (27) ile 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla Arabayatağı Mahallesi Menekşe Caddesi'ne geldi.

Otomatik tüfekle R.Y'ye ait kahvehaneyi tarayan Tırkaz, yeniden araca binerek uzaklaştı.

İş yerinin camlarının kırıldığı olayda tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle caddede annesinin yanında bulunan bir yaşındaki Y.S, ayağından hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkek bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Silahlı saldırıdan 10 dakika sonra otomobili gasbetti

Olaydan 10 dakika sonra Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'na gelen Tırkaz, kullandığı aracı kırmızı ışıkta bekleyen 16 ABJ plakalı otomobilin önüne kırdı.

Sürücü Y.T'yi silah tehdidiyle araçtan indiren zanlı, yanındaki Elif B. ile otomobile binerek kaçışını sürdürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayıtlarda saldırganın Menekşe Caddesi'nde hafif ticari araçtan inerek otomatik tüfekle iş yerini tarayıp kaçtığı, ardından 11 Eylül Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin önüne kırıp sürücüyü indirdikten sonra yanındaki kadınla uzaklaştığı görülüyor.

Cinayetten hapis yatmış

Saldırganın araçla Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınına geldiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Polis ekipleri, aracı mahalle yakınındaki ormanlık alanda buldu. Bölgede arama yapan polis ve jandarma ekipleri, Tırkaz ve Elif B'nin yerini dronla tespit etti.

Ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Tırkaz'ın öldüğünü, Elif B'nin ise ayağından silahla yaralanmış olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da 2018 yılının aralık ayında trafikte yol vermeme kavgasında işlediği cinayet nedeniyle bir süre hapis yattığı öğrenilen ve intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Arda Tırkaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım trafik Bursa Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi? Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi? BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title