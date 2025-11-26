Haberler

Bursa'da Kahvehanede Darp Olayı: Eski Kayınpeder ve Kayınbirader Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan Savaş G., eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından sopa ve bıçakla darbedildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheliler yakalandı.

BURSA'da Savaş G., kahvehanede arkadaşları ile oyun oynadığı sırada, eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından sopa ve bıçağın sert kısmıyla darbedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan Savaş G., yanına gelen eski kayınpederi Abdurrahman A. ile kayınbiraderi Muharrem A.'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre eski eşiyle barışmasına karşı çıkan baba ile oğlu tarafından sopa ve bıçağın sert kısmıyla darbedilen Savaş G., kanlar içinde kalırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savaş G., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan Abdurrahman A. ile oğlu Muharrem A. evlerinde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.