Bursa'da Kahramanmaraş Depremlerinin Yıldönümü Anıldı
Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, depremden etkilenen illerin dernek temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar bir araya geldi.
Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.
Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından Osmangazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.
Programa, depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Program, katılımcıların konuşmalarıyla sona erdi.