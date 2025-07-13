Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Emircan A.'nın (24) kontrolünü yitirdiği 16 KMZ 54 plakalı otomobil refüjden karşı yöne geçerek İlyas K.'nin (67) kullandığı 43 ER 273 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Nehir A. (4) ile hafif ticari araçtaki Hüseyin C. (69) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti'den kritik "Terörsüz Türkiye" mesajı: Günler içinde kurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.