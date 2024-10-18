Bursa'da Kadınlardan Oluşan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Faaliyete Geçti

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğince Bursa'da sadece kadınlardan oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekibi, deprem, sel, yangın, kaza ve kayıp kişilerin aranması gibi olaylara karşı teyakkuzda bekliyor.

Yurt içi ve yurt dışında insani yardım faaliyetleri yürütmek amacıyla 2016'da Ankara merkezli kurulan dernek, ertesi yıl arama kurtarma alanında çalışmalar yapmaya başladı.

Deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetler ile orman ve bina yangınları, kaza ve kayıp vakalarında zor koşullara rağmen görev alan ekipler, son yıllarda Karadeniz'de Düzce, Kestel, Bozkurt, Sinop ve Rize'de sel nedeniyle mağduriyet yaşayanların yardımına koştu.

Ekipler, Manavgat, Marmaris ve Köyceğiz'deki orman yangınları, Elazığ, Bingöl, İzmir ve Kahramanmaraş'taki depremler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sadece kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibi kurma fikri, 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından sahada görülen ihtiyaçtan doğdu. Enkaz altında kalan kadınlara müdahale edilirken hemcinslerinin de bulunması gerektiğinden hareketle Bursa'da 27 kadının yer aldığı ekip faaliyete geçirildi.

Daha önce arama kurtarma çalışmalarına katılan avukat, öğretmen ve öğrencilerin aralarında olduğu grup, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının düzenlediği sınavı başarıyla geçerek "Hafif Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu" aldı.

Ekip, yurt genelinde yaşanabilecek olaylara müdahale için eğitim ve tatbikatlarla hareket kabiliyetini artırıyor.

"Konfor alanlarımızdan vazgeçiyoruz"

İşletme dalında lisans eğitimine devam eden ekip sorumlusu Azra Zeynep Talakoğlu, AA muhabirine, uzun süredir yer aldığı ANDA'nın, kadın erkek ayrımı yapmadan arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem sahasında yardım ettiğimiz kazazedelerin çoğunun kadın olması, bu alanda da kadınların daha fazla temsil edilmesi gerektiği düşüncesini doğurdu." diyen Talakoğlu, kurtarma işinin cinsiyet meselesi olmadığını ancak erkek egemen bir alanda Türk kadınının varlığını hissettirmek istediklerini anlattı.

Eğitimlerin ardından akreditasyon sınavlarını da başarıyla geçtiklerini, zorlu görevlere hazır olduklarını dile getiren Talakoğlu, şöyle devam etti:

"Ocak ayında tamamen kadınlardan oluşan bir ekiple akreditasyon sınavımızı başarıyla tamamladık. Bu kararı alırken, Türk kadınının tarih boyunca üstlendikleri lider ve mücadeleci rolden ilham aldık. Bizler Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Tomris Hatun gibi kahraman Türk kadınlarının mirasını taşıyoruz. Bu mirasın bize verdiği cesaret ve azim, bugün, bizlerin toplumumuza hizmet etmek için attığımız adımları rehberimiz oluyor."

Talakoğlu, zamanlarından fedakarlık yaptıkları arama kurtarma gönüllülüğü ile iş hayatı ve aileleri arasında denge kurmakta bazen zorlandıklarını ancak sorumluluklarını bilip birbirlerine destek olarak kendilerini motive ettiklerini belirtti.

Kendilerine ihtiyaç duyulan her yerde olmayı seçtiklerini vurgulayan Talakoğlu, "Hayatımızın bazı anlarından ve konfor alanlarımızdan vazgeçiyoruz. Çünkü başkalarına yardım etmenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bizler bunu sadece bizim değil tüm kadınların da başarabileceği bir görev olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Görevlendirmeler üyelerin meslekleri, fiziki ve sosyal özelliklerine göre yapılıyor

Ekibin planlama ve lojistik sorumlusu avukat Sedanur Yiğit de tüm üyelerin eğitimlerde görev aldığı bilgisini verdi.

Planlama, lojistik, arama kurtarma ve sağlık alanlarındaki görevlendirmeleri üyelerin mesleklerine, fiziki ve sosyal özelliklerine göre yaptıklarını bildiren Yiğit, "Gönüllülük esasına göre herhangi bir ücret beklentisi olmadan çalışıyoruz. Sevdiklerimize ayıracağımız zamandan eksilterek buraya vakit ayırıyoruz." diye konuştu.

Bir kadın olarak arama kurtarmada görev almanın zorluklarına değinen Yiğit, kadınların da erkeklerde olduğu gibi bu tür işleri başarabileceğini göstermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yiğit, "Erkeklere olduğu gibi bu dünyada, bu yaşamda bize de yer olduğunu bilmek, görmek, göstermek bizim için oldukça önemli." değerlendirmesini yaptı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ise afet ve acil durumlarda her kesime ihtiyaç duyulduğunu, bunun için gönüllü kurum ve kuruluşlara eğitim verdiklerini dile getirdi.

Buldan, "Özellikle kadınlardan oluşturulan ANDA ekibinin olması ve bu şekilde afetlerde de bizimle beraber çalışacak olmaları bizi memnun ediyor. Diğer ekiplerin de aynı şekilde kadın arama kurtarma ekiplerinin oluşturması bizi güçlü kılacaktır." dedi.