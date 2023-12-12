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Bursa'da Kadını Sokakta Vurarak Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

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Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını sokakta başından tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlendi ve görüntüler izlendi. Sanığın cezalandırılması istendi.

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını sokakta başından tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet A. (46), maktul Nurcan İnan'ın kızı Yağmur M, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Nurcan İnan vurulduktan sonra olay yerinde bir kişi tarafından çekilen görüntüyü duruşmada izledi.

Şikayetinin devam ettiğini belirten Yağmur M, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık İzzet A, "Takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'taki bir evde yaşayan Nurcan İnan (41), kızı Yağmur M. ile 24 Ocak'ta evine doğru yürürken yanına gelen İzzet A. ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet A. yanındaki tabancayla Nurcan İnan'ı başından vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanan ve ilk ifadesinde İnan ile 7-8 aydır arkadaş olduğunu, kıskandığı için vurduğunu belirten İzzet A. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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