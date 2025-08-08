Bursa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı

Bursa'da "Marmara Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamındaki bölgesel toplantıların ilki olan toplantıda, mevzuat, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme gibi öncelikli ihtiyaçlar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurumsal yapılandırılması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları, başarılı yerel uygulamalar ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, yeni eylem planının katılımcı ve sahaya dayalı bir yaklaşımla hazırlandığını bildirdi.

Amaçlarının ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası elde etmek olduğunu aktaran Yenigün, "Buradan çıkacak görüşlerin, hem ulusal düzeydeki stratejilere hem de illerdeki hizmet kalitesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan da bugüne kadar ilgili mevzuat ile kadına yönelik şiddete karşı gerekli yasal altyapının oluşturulduğunu bildirdi.

Ulusal eylem planlarının etkin uygulanması için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirildiğini belirten Erkan, TÜBİTAK destekli projelerle bilimsel temelli politika ve hizmet geliştirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Erkan, ŞÖNİM'lerin 2012'den itibaren yaygınlaştırılarak şu anda 84'e yükseldiğini bildirerek, Bursa'nın da 2025 yılı içinde ikinci ŞÖNİM'in açılacak iller arasında olduğunu açıkladı.

Toplantıda, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da bir konuşma yaptı.

Toplantıya Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova İl Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürleri ile Kadın Konukevi Müdürleri katıldı.