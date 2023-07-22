Bursa'da Kadın Süvariler Güvenliği Sağlıyor

BURSA'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 3 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekibinin kadın süvarileri kentte güvenliğin sağlanmasında rol oynuyor. Kadın süvariler, Kübra Albayrak (33) ve Merve Duran (30), her sabah rutin olarak tesiste bulunan atların kontrolünü ve bakımını yaptıktan sonra manejde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alan kadın süvarilere vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri' 2020 Ekim ayında faaliyete geçti. 8 atın bulunduğu, 6 polisin binici, 5 polisin ise destek personeli olarak görev aldığı ekipte 2 de kadın süvari bulunuyor. Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alan Kübra Albayrak ile Merve Duran, her sabah rutin olarak tesiste bulunan atların kontrolünü ve bakımını yaptıktan sonra manejde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerindeki atların tamamı Ankara'dan geliyor. Atlı birlikte eğitim alan yaşları 6 ile 18 arasında değişen, 'Ogeda', 'Van Persie', 'Roket', 'Nutuk', 'Sancak', 'Papatya', 'Canberk' ve 'Altay'ın' ırkları ise Hollanda, İngiliz ve Gemlik.

Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'nde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren görev yapan Merve Duran ise görev sırasında sokakta gezerken dikkat çektiklerini belirterek, "Atlı polis olmanın en büyük avantajı yüksekte olmamız. Böylelikle görme alanımız daha genişlemiş oluyor" diye konuştu.