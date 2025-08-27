Bursa'da Kadın, Eski Eşinden Yeniden Bıçaklandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Ş., daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında İncirli Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre Sevgi Ş., daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklandı. Sevgi Ş. kanlar içeresinde kalırken, kocası ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sevgi Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine gelen yakınları ise saldırıya tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.