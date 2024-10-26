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Bursa'da Kadın Cinayetine Kurban Gitmekten Korkuyor

Bursa'da Kadın Cinayetine Kurban Gitmekten Korkuyor
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Bursa'da sevgilisi tarafından alıkonulan Ayşe Ç., havalı tüfekle vurulmasının ardından tehditler aldığını ve can güvenliğinin olmadığını belirtti. Uzaklaştırma kararı almasına rağmen hala tehdit mesajları aldığını söyledi.

BURSA'da sevgilisi A.K.'nin (32) havalı tüfekle vurup, yaklaşık 1 ay alıkoyduğu Ayşe Ç. (23), vurulduktan 4 gün sonra hastaneye götürüldüğünü, ayağında saçma kaldığını röntgen ile fark ettiğini, buna rağmen bir daha tedavi görmediğini söyledi. A.K.'den şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldıran Ayşe Ç., "Buna rağmen bana tehdit mesajları atıyor. Ölmek istemiyorum. Bir kadın cinayetine kurban gitmek istemiyorum" dedi.

Eşinden bir süre önce ayrılan Ayşe Ç., 2 çocuğu ile annesinin Yalova'daki evinde yaşamaya başladı. Sosyal medyadan tanıştığı A.K. ile sevgili olan Ayşe Ç., ağustos ayında Bursa'ya geldi. A.K.'nin Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başlayan Ayşe Ç., iddiaya göre 24 Eylül'de kıskançlık nedeniyle kendisiyle tartışan sevgilisi tarafından havalı tüfekle sol ayağından vuruldu. 4 gün boyunca eve hapsedilen ve ayağında şiddetli ağrı oluşan kadın, sevgilisi tarafından götürüldüğü hastanede korkusundan dolayı şikayetçi olmayıp, ayağını kapıya vurduğunu söyledi. Ayak kemiği çatlayan Ayşe Ç.'nin ayağı alçıya alınırken, kadın sevgilisi tarafından geri götürüldüğü evde yaklaşık 1 ay alıkonuldu. Ayşe Ç. daha sonra A.K.'nin nöbetçi olarak bıraktığı arkadaşının uyumasını fırsat bilip, evden kaçarak Yalova'ya geri döndü. Ayşe Ç'nin tehdit ve alıkonulma nedeniyle şikayette bulunduğu A.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

'BU DEFA AYAĞIMA İSABET ETTİ'

Ayşe Ç., olay günü A.K. ile tartıştıklarını belirterek, "Banyoya girdim. 1-2 dakika sonra banyoya elinde tüfekle geldi. Tüfeği bana doğrulttu. 'Beni vurmayacaksın herhalde' dedim. Gözlerimin içine bakıyordu. Ben de o sırada kafamı çevirdim. Banyo dar olduğu için kaçacak bir alanım da yoktu. Kapının önünde duruyordu. Daha sonra 1 el ateş etti. O da ayağımın dibine geldi. Sonra banyodan çıktı. Yere baktığımda saçma, yerde duruyordu. O sırada geri geldi. 'Ne yapıyorsun sen' demem ile tekrar ateş etti. Bu defa ayağıma isabet etti. Birden yere çömeldim. 'Beni aldatırsan sonu ölüm olur' diye konuşmaya başladı. Banyoda yere yığıldım. Biraz sonra gelip, sürükleyerek odaya götürdü. Daha sonra eline demir sopa alıp, geldi. Demir sopayla bana vurmaya başladı. Sonra salona gitti, sakinleşti, uyuyakalmışım" dedi.

'SAÇMANIN AYAĞIMIN İÇİNDE KALDIĞINI GÖRDÜM'

A.K.'nin olaydan 4 gün sonra kendisini doktora götürdüğünü söyleyen Ayşe Ç., "O kadar çok baskı yaptı ki hastanede bile şikayetçi olamadım. Doktorun yanındayken bile gözlerimle temas kuruyordu. Korkmuştum. Zaten doktora da ayağımı kapıya vurduğumu söyledim. Ayak kemiğim çatlamış, alçıya bu yüzden aldılar. Eve geldiğimde e-Nabız uygulamasından röntgenime baktığımda, saçmanın ayağımın içinde kaldığını gördüm; ama beni bir daha hastaneye götürmedi" diye konuştu.

'EVE GETİRDİĞİ KIZ, KAÇMAMA YARDIMCI OLDU'

Yalova'ya döndükten sonra, 19 Ekim'de sol kemiğine isabet eden saçmanın ameliyat ile çıkarıldığını söyleyen Ayşe Ç., "Evden kaçabilmem için bir imkan yoktu. A.K., en son gün, evden gitmeden önce beni darbetti. Saçlarımdan tutarak, yerde ayakkabılarıyla tekmeledi. Sonra evden gitti. Ardından başıma diktiği adam uyuyakaldı. Bana yardımcı olması için eve getirdiği kız, kaçmama yardımcı oldu. Valizime kıyafetlerimi topladım. Evden kaçtım" dedi.

'1 AY AYAĞIMDA SAÇMAYLA GEZDİM'

A.K.'nin kendisini tehdit ettiğini Ayşe Ç. "Uzaklaştırma kararı aldırdım. Buna rağmen bana tehdit mesajları atıyor. Benim can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum. Bir kadın cinayetine kurban gitmek istemiyorum. Bu konuyla ilgili gerekenin yapılmasını bekliyorum. Taşınıp gitsem de bu şahıs peşimizi bırakmayacak. Yolda yürürken bile, bakkala çıktığımda bile korkarak çıkıyorum. Biri yanımdan geçtiğinde korkuyorum. 1 ay ayağımda saçmayla gezdim. Ailemin yanına geldiğimde korkudan söyleyemedim. Arkadaşıma konuyu anlattığımda, o beni hastaneye götürdü. Daha yeni ameliyat oldum. Saçmayı çıkarttılar, şu an dikişli ayağım. Bu insan, bende kalıcı bir hasar bıraktı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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