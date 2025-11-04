Bursa'da Kadın Cinayeti: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Değirmenlikızık Mahallesi'nde Rus uyruklu Arzu Khalılova'nın (20) bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.M, (27) emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

S.M.'nin ifadesinde, birlikte yaşadığı Arzu Khalılova'dan 2 çocuğunun olduğunu, Khalılova'nın alışveriş için markete çıkmak istediğini, bu sırada çocuklara bakmasını söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla Arzu Khalılova'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maktul Arzu Khalılova'nın Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nda otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'taki ikametten kavga sesi duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde 40'tan fazla bıçak darbesi olduğu tespit edilen Arzu Khalılova, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından S.M, suç aletiyle gözaltına alınmıştı.