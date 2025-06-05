Bursa'da Kaçan Kurbanlık İnek Mahallede Paniğe Neden Oldu

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde sahibinin elinden kaçıp, mahalleliyi peşinden koşturan kurbanlık yaklaşık yarım saatte yakalandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Sokak aralarına girerek koşmaya başlayan inek, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Sahibini ve mahalleliyi peşinden koşturan inek yaklaşık yarım saat sonra yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,