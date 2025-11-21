Haberler

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Bursa'da jandarma ekipleri, 'doğal gıda takviyesi' adı altında yasaklı kimyasal maddeler içeren ürünler üreten 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Bursa'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "doğal gıda takviyesi" adı altında piyasaya sürülen, kullanımı izne tabi, üretimi ve satışı yasak kimyasal maddeler içeren ürünlerin hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yıldırım, Kestel ve Mudanya ilçelerinde belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, 65 bin 865 paket bitkisel macun, 342 bitkisel hap, 3 bin 700 boş kapsül, 75 kilogram kimyasal madde içeren toz, 600 kilogram kimyasal ürün, 1055 kilogram glikoz, 8 bin 930 kavanoz, 12 bin 889 paketleme kutusu, 399 bin etiket, 400 kilogram kapasiteli 2 karıştırma ve ısıtma tankı, paketleme ünitesi, dondurma ünitesi, hava basma kompresörü, bilgisayar ve gıda ile ilaç yapımında kullanılan farklı malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların Bursa İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

title
