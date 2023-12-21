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Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Milyon TL Değerinde Tütün Ele Geçirildi

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Bursa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 milyon TL değerinde tütün ve malzemesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da jandarma ekiplerince kaçak tütüncülere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 milyon TL değerinde tütün ve malzemesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında; merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde M.D. (47), S.D. (21), A.C. (33) ve V.Y.'yi (42) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 4 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 425 kilo kaçak tütün, 2 adet sigara sarım makinesi, 2 adet sigara makinesine bağlı vakumlu hava kompresör makinesi, 1 adet tütün karıştırma makinesi, 1 adet hava kurutucu makine, 1 adet elektronik tartı, 800 bin adet boş makaron, 22 bin adet boş sigara filtresi, 188 bin 100 adet boş sigara paketi, 981 adet çeşitli milimetrede elektronik sigara likidi, 2 bin 163 adet bandrolsüz sigara paketi, 13 adet elektronik sigara, 1865 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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