Bursa'da Kaçak Silah Üretimi Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak silah üretimi ve tamiri yaptığı iddia edilen bir iş yeri sahibi gözaltına alındı. Ele geçirilen silah ve malzemelerle ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak silah üretim ve tamiri yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yeri sahibi C.A. yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 27 şarjör, 63 fişek, silah yapımında kullanılan araç ve silah parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel