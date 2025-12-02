Haberler

Bursa'da Kaçak Silah İmalatına Baskın: 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda bir atölyede kaçak silah imalatı yapılırken 5 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Atölye sahibi gözaltına alındı.

BURSA'da kaçak silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen baskında 5 ruhsatsız tabanca ile 14 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Atölye sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından Yıldırım ilçesindeki bir atölyede kaçak silah imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adreste 5 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 27 şarjör, çeşitli çaplarda 63 fişek, silah yapımında kullanılan 14 araç gereç ve farklı türlerde toplam 19 silah parçası ele geçirildi. Atölyenin sahibi C.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

