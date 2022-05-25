Bursa'da kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Bursa'da kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Bursa'da kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu: 5 gözaltı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, son 15 günde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olan 750 paket sigara ve 16 litre sahte alkol ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, son 15 günde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olan 750 paket sigara ve 16 litre sahte alkol ele geçirildi. Baskınlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince son 15 günde Yenice, Hamidiye, Kemalpaşa, Yunusemre ve Yeni Mahalle'de önceden belirlenen iş yerleri ve evlere operasyon düzenlendi. Baskınlarda İ.Ö. (26), K.M. (34), M.A. (25), M.E. (33), K.A. (37) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda gümrük kaçağı olan 750 paket bandrolsüz sigara, 63 kilogram nargile tütünü, 15 bin boş makaron, 19 bin 600 dolu makaron, 2 elektronik tütün sarma makinesi, 35 kilogram kaçak tütün ile 16 litre sahte alkol ele geçirildi.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

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