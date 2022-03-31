Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir depoya operasyon düzenledi.

Depo ve bu kişilere ait 3 araçta yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 637 bin 500 adet sigara, 1,5 milyon adet makaron, 2 ton tütün ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araç sürücülerinden N.K. ve K.K. ile depo sahibi Ö.H.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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