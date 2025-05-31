Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
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Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 80 bin tütün basılı sigara ve büyük miktarda kaçak sigara üretimine yönelik malzeme ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T'ye (52) ait olduğu tespit edilen iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ile 2 hava makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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