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Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara ürettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 5 otomatik tütün sarma makinesi, 133 kilogram kıyılmış tütün ve 127 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak sigara ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara sarımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir adreste sigara imal edildiğini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçti.

Ekipler, baskın yaptıkları bir adreste 5 otomatik tütün sarma makinesi, 133 kilogram kıyılmış tütün, 127 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler C.T. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

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