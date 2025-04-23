Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin kaçak sigara imal ettiği yönünde ihbar aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bandrolsüz 1 ton 973 kilogram kıyılmış tütün, 160 bin makaron, 246 bin sigara filtresi, 600 kilogram nargile kömürü, 850 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.