Bursa'da kaçak sigara ele geçirildi
AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 bin 180 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 bin 180 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüpheli H.T'nin Gürsu ilçesine kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin durdurulan aracında yapılan aramada 3 bin 180 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.T. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / İsmail Özdemir - Güncel