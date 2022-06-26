Bursa'da kaçak sigara ele geçirildi Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 bin 180 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 bin 180 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüpheli H.T'nin Gürsu ilçesine kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin durdurulan aracında yapılan aramada 3 bin 180 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / İsmail Özdemir - Güncel Bursa Güncel Haberler

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