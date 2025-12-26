Haberler

Bursa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tacir Mahallesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemelerde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
