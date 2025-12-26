Bursa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tacir Mahallesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon için harekete geçen jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan incelemelerde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel