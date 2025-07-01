Bursa'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi'ndeki eski kilise bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede kaçak kazı yapan Murat Ş. (40) ve Mahmut E. (20) isimli şüpheliler, suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken kazıda kullandıkları alan tarama cihazı, el dedektörü, kazma, çekiç ve elektrikli matkap ele geçirildi.