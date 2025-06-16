Bursa'da Kaçak Göçmenlere Baskın: 7 Kişi Yakalandı

Bursa'da Kaçak Göçmenlere Baskın: 7 Kişi Yakalandı
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Bursa'da 'şok ev' olarak adlandırılan bir adrese yapılan operasyonda, 1'i çocuk toplam 7 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen göçmenler, kiraladıkları daire için aylık 15 bin TL ödüyordu.

BURSA'da 'şok ev' olarak tabir edilen adrese düzenlenen baskında kimliksiz olduğu belirlenen 1'i çocuk, 7 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin, ücret karşılığında barındırıldığı tespit edildi. Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde 'şok ev' olarak tabir edilen adrese dün düzenlenen operasyonda kimlikleri bulunmayan yabancı uyruklu 1'i çocuk, 7 kişi yakalandı. İfadelerinde; yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıklarını, çalışmak için Bursa'ya geldiklerini ve kaldıkları daireye aylık 15 bin TL kira ödediklerini söyleyen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, daireyi kiraya veren C.O. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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