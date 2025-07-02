Bursa'da Kaçak Göçmen Taşırken Yakalandı

Bursa'da Kaçak Göçmen Taşırken Yakalandı
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Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin'den Bursa'ya kaçak göçmen taşıyan bir araçla ilgili operasyonda 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Araç sürücüsüne korsan taşımacılıktan ceza kesildi.

ŞANLIURFA, Gaziantep ve Mersin'den Bursa'ya kaçak göçmen taşındığı tespit edilen araca yapılan operasyonda, 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin illerinden kaçak göçmenlerin ücret karşılığında araçla Bursa'ya taşındığını tespit etti. Polisin takibindeki araç, Kestel-Ankara Caddesi'nde durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, sürücü A.T. ile birlikte 7 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenlerin Bursa'ya gelebilmek için araç sürücüsü A.T. ile toplam 7 bin TL karşılığında anlaştıkları öğrenildi. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmenleri taşıyan aracın kiralık olduğu tespit edilirken, 'korsan taşımacılık' suçundan 46 bin 392 TL ceza kesildi ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan organizatör A.T. hakkında başlatılan adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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