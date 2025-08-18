Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonları: 2 Organizator ve 5 Kaçak Yakalandı

BURSA'da polis ekiplerinin kaçak göçmenlerin taşınması ile ilgili düzenlediği iki ayrı operasyonda, 2 organizatör ile 5 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda araç sahiplerine toplam 194 bin TL'nin üzerinde para cezası uygulanırken, şüphelilerin üzerlerinden çıkan 16 bin 600 TL ile 150 Euro'ya el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bursa ve İstanbul'a yabancı kaçak göçmenlerin taşındığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, ilk operasyon saat 02.30'da İstanbul-İzmir Otoyolu Batı gişelerinde gerçekleştirildi. Gişelere gelen 35 plaka kodlu bir araç durduruldu. Araçta sürücü N.E. ile birlikte 3 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, 2 kişinin kimliksiz ve yasal kalış haklarının olmadığı, sürücü N.E.'nin ise yasal kalış hakkının bulunmadığı ve göçmen kaçakçılığı suçundan 3 suç kaydı olduğu saptandı.

Kaçak göçmenlerin İzmir'den İstanbul'a gitmek için şüpheliye toplam 10 bin TL ödedikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, araç 60 gün trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca araç sahibine 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü N.E.'nin üzerinden çıkan 2 bin 180 TL'ye de el konuldu.

AYNI SAATLERDE İKİNCİ OPERASYON

Aynı saatlerde Bursa-İstanbul Otoyolu Batı gişelerindeki operasyonda durdurulan 34 plaka kodlu araçta ise sürücü R.R. ile birlikte 1'i kaçak 2 göçmen yakalandı. Şüphelilerden birinin kimliksiz ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, sürücü R.R.'nin ise kimliğinin kapalı olduğu ve kullandığı aracın kiralık olduğu tespit edildi. Araçta bulunan kişilerin İzmir'den Bursa'ya gitmek için sürücüye 5'er bin TL ödediği öğrenildi. Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Araç sahibine 102 bin 51 TL para cezası kesilirken, sürücü R.R.'nin üzerinden çıkan 14 bin 480 TL ile 150 Euro'ya el konuldu.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancılar, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüler N.E. ve R.R.'nin ise haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.