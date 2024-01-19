Bursa'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Tutuklama

Bursa'da kaçak elektronik sigara operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesinde bir depoda elektronik sigara ve ekipmanlarının olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1020 elektronik sigara cihazı, 9 bin 570 elektronik sigara likidi, 450 elektronik sigara aparatı, 369 elektronik sigara kartuşu ve 247 sıvı likit ele geçirildi.

Elektronik sigara kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan depo sahibi M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.