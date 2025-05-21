Bursa'da Kaçak Dolu Makaron Ele Geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde şüphe üzerine T.T. yönetimindeki 34 BG 1872 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili T.T. gözaltına alındı.