Bursa'da Kaçak Dolu Makaron Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir TIR'da 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde şüphe üzerine T.T. yönetimindeki 34 BG 1872 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili T.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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