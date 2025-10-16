Haberler

Bursa'da Kaçak Çalıştırılan 17 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bursa'da yapılan operasyonda, kaçak olarak çalıştırılan 17 yabancı uyruklu işçi yakalandı. İşçileri işe yerleştiren 2 kişiden 1'i gözaltına alındı.

BURSA'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak olarak çalıştırılan 17 yabancı uyruklu yakalandı. İşçileri işe yerleştirdiği belirlenen 2 kişiden 1'i gözaltına alınırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 16 Ekim'de Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 17 kişinin kalacak yer temin edilerek kişi başı aylık 25 bin lira karşılığında kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Yapılan incelemede, 3 yabancı uyruklu kişinin vize ihlali yaptığı, 6'sının kimliksiz olduğu, 2 kişinin zorunlu ikamet izni dışında il sınırları içinde bulunduğu, 6 kişinin ise yasal kalış hakkı olmasına rağmen izinsiz şekilde çalıştırıldığı tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu kişiler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşçileri işe yerleştirdiği belirlenen 2 kişiden 1'i gözaltına alınırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
