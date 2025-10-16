Haberler

Bursa'da Kaçak Çalıştırılan 17 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

Bursa'da 17 yabancı uyruklu birey, ücret karşılığında kalacak yer temin edilerek kaçak çalıştırıldığı için gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'da 17 yabancı uyruklu ve bu kişilere kalacak yer temin eden 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinde 17 kişinin, ücret karşılığında yer temin edilerek kaçak olarak çalıştırıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 17 yabancı uyruklu kişiden 3'ünün vize ihlali yaptığı, 6'sının kimliksiz olduğu, 2'sinin zorunlu ikamet iznine muhalif olarak bulunduğu, 6'sının ise kaçak olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyruklulara 25 bin lira karşılığında kalacak yer temin ettiği tespit edilen 1 zanlı da gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
