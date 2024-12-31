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Bursa'da Kaçak Alkol Operasyonunda 1 Gözaltı

Bursa'da Kaçak Alkol Operasyonunda 1 Gözaltı
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Osmangazi'de yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kaçak alkol imalatı yaptığı belirlenen N.K. gözaltına alındı. Yapılan baskında çok sayıda sahte alkol ve malzeme ele geçirildi.

Bursa'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak alkol sürmeye çalışanlara yönelik denetimlerini artırdı.

Ekipler, N.K'nın kaçak alkol ve içki imal ettiği ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından gerekli izinlerin ardından harekete geçen polis, N.K'ya ait iş yeri ve ikamete baskın yaptı.

Yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait barkodu bulunmayan çok sayıda alkol, 400 alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 100 litre sahte alkol, 250 litre etil alkol ve 450 cinsel uyarıcı hap, kapsül ve karışımlar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli işlemler yapılmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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