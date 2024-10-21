Bursa'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1140 Litre Ele Geçirildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1140 litre etil alkol ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Kaçak alkol imalatı yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında polis ekipleri önemli bir miktar alkol elde etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1140 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alipaia Mahallesi"nde bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Yapılan araştırmaların ardından adrese düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde 1140 litre etil alkol ele geçirildi.
Polis, kaçak alkol imalatı yaptıkları iddiasıyla U.G. ve D.G'yi gözaltına aldı.