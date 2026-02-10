Haberler

Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarma, sahte alkol üretimine yönelik yaptığı operasyonda 1 zanlıyı yakaladı. Operasyon sırasında yer altına gizlenmiş 2 tank, 2 bin 150 litre etil alkol ve çok sayıda alkol üretim malzemesi ele geçirildi.

Tankları toprağın altına gizlemişler

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.

Aramalarda, yer altına gizlenmiş 2 tank, 2 bin 150 litre etil alkol, 150 kilogram karbon, 350 adet çeşitli ebatlarda alkol kiti, doldurma ünitesi, 2 distilasyon tüpü, 2 filtreleme kazanı, ayrıştırma ünitesi, 2 sıvı aktarımına yarayan pompa, jenaratör ve 1500 bidon ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

