Bursa'da Jandarma Uygulaması: 28 Kişi Yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentin belirli noktalarında vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 28 kişi yakalanırken, uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentin belirli noktalarında vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 28 kişi yakalanırken, uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güveni için şehrin kırsal alanlarında denetimleri sıklaştırdı. Özellikle terör ve narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan uygulamalara toplam 335 jandarma personeli katılım sağlarken, 3 binin üzerinde kişi sorgulandı. Denetimlere takılan ve çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalanırken, vatandaşlar ise yapılan uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öte yandan, Jandarma İl Komutanlığınca yapılan açıklamada uygulamaların devam edeceği bildirildi. - BURSA