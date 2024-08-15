Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda 403 öğrenci mezun oldu

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 403 öğrenci için tören düzenlendi.

Okul yerleşkesinde, 403 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende mezun olan askerlerinin okuduğu şiirlerinden ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ekranlara yansıtıldı.

Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan 403 astsubay adayının yeminiyle devam eden törende, öğrencilere diplomaları verildi.

Okul Komutanı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Celal Kürşad Konukçu, törende yaptığı konuşmada, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki bu okuldan mezun olan 403 astsubay adayını tebrik etti.

Bugün buradan mezun olan genç astsubayların aziz millete olan sonsuz sadakatleriyle Türk bayrağının inmemesi, ezanların susmaması, vatanının bölünmemesi için yılmadan ve yorulmadan çalışacaklarını belirten Konukçu, şöyle konuştu:

"Evlatlarının yüreğini vatan ve bayrak sevgisiyle dolduran babalar. Onlar yürüdüklerinde titreyecek dağlar, yırtılacak karanlıklar, yıldırımlar kıskanacak bakışlarını. Sizin çocuğunuz olarak dünyaya gelen bu yiğitlerin her biri artık jandarma üniforması giymiş birer vatan evladıdır. Evlatlarını sevip, okşayıp büyüten vatana emanet eden valideler, artık fırtınalar okşayacak onların saçını. Sizlerin yurda bağışladığı 403 vatan evladı, kahramanlar yuvası, kutsal mektep, Işıklar'ın çatısı altından çıkarak ülkemizin göz bebeği jandarma teşkilatının saflarına katılmaktadırlar. Şehadet şerbetini içmiş sayısı belirsiz kahramanların yoluna giren, çelikten, sarsılmaz bir irade ve vatan hizmeti aşkıyla yola çıkan bu aslanlar hepimizin haklı gurur kaynağıdır. Ne mutlu sizlere ki özveriyle yetiştirdiğiniz, güzel hasletler ve terbiyeyle yoğurduğunuz oğullarınız artık birer jandarma astsubayıdır. Buradaki görkemli tabloda, dosta güven, düşmana korku veren evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğiniz bu yiğit delikanlılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır."

Törende Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, okulu dereceyle bitiren ilk üç öğrenciye diploma ve plaketlerini verdi.