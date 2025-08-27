Bursa'da Jandarma Astsubay Mezuniyet Töreni Düzenlendi

BURSA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezun öğrenciler için tören düzenlendi.

JAMYO ve ASEM'nden mezun olan 781 astsubay için tören düzenlendi. Okulun yerleşkesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Jandarma Albay Osman Delen ve kent protokolü katıldı.

'VATANIN HER KÖŞESİNDE HİZMET EDECEKLER'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, mezunlar adına dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Furkan Yüksel tarafından açılış konuşması yapıldı. Ardından Çavuş, yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çaktı. Törende konuşma yapan Okul Komutanı Jandarma Albay Osman Delen, "2018- 2019 eğitim- öğretim dönemiyle hizmete başlayan bu ilim ve irfan yuvası Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda gençlerimizi kutsal vatanın her köşesinde büyük bir aşk ve heyecanla hizmet edecek şekilde fikren ve ilmen mücehhez, bedenen ve ruhen olgunlaşmış bireyler olarak yetiştirmiş olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Bugün bu kutsal yuvadan mezun olacak gençlerimizin, tarih boyunca vatanımıza ve milletimize karşı yapılan her türlü saldırıya, bu kutsal vatanda ezanımızın dinmesine, bayrağımızın inmesine ve vatanımızın bölünmesine müsaade etmeyen kahramanlarımızın izinden, hiçbir tehdit ve güçlük karşısında yılmadan ve yorulmadan bir an olsun ayrılmayacaklarından inancınız tam olsun" dedi.

'SİZLERİN DESTEĞİ VE GÜVENİ OLACAKTIR'

Delen, "Türkiye'nin dört bir yanından gelerek güzel ve mukaddes şehrimiz Bursa'mızı ve törenimizi şereflendiren çok kıymetli anneler, babalar, üzerlerine titrediğiniz, özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz ciğerparelerinizi bizlere teslim ettiniz. Hepimizin iftiharı olan bu gözü pek, gönlü tok gençler, sizlerin fedakarlıkları ve sabrı sayesinde karşımızdadır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğimiz en büyük dayanakları, sizlerin desteği ve güveni olacaktır. Vatan sevgisiyle yoğurarak büyütüp yetiştirdiğiniz bu yiğit delikanlılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

'HER SEVİYEDEKİ PERSONELİ KUTLUYORUM'

Mezun olan öğrencilerinin başarısını mesai arkadaşlarına bağlayan Delen, "Büyük fedakarlıklarla yetiştirdiğiniz bu öğrenciler sizleri daima örnek alarak, ömürleri boyunca siz değerli öğretmenlerine minnet ve saygı duyacaklardır. Mezuniyetleriyle birlikte hayatları boyunca başarılarıyla sizlerin gurur kaynağı olacaklardır. Bu değerli silah arkadaşlarımızın her bakımdan tam donanımlı olarak yetiştirilmesi için göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden dolayı her seviyedeki personeli kutluyor, başarılarınızın devamını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören geçişinin ardından mezun öğrenciler aileleriyle buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmanın ardından tören sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet Can YEŞİLBAŞ(Bursa),