Bursa'da İyilik Atölyesi ile Burs Fonuna Destek
Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği, burs fonu yararına düzenlediği iyilik atölyesi etkinliğinde 70 kadın, kolyeler dizerek kaynak oluşturdu. Dernek, deprem sonrasında çocuklar için başlattığı projelerle, 3.500'den fazla çocuğa destek sağladı.

Bursa'da Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği tarafından burs fonu yararına gerçekleştirdiği iyilik atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Kentteki bir etkinlik merkezinde düzenlenen etkinliğe dernek üyesi ve gönüllülerden oluşan 70 kadın katıldı.

İki seansta gerçekleşen etkinlik boyunca katılımcılar, derneğin "İyilik Kolyesi" projesi kapsamında burs fonuna destek olmak amacıyla kolyeler dizdi. Etkinlikte derneğin burs fonuna kaynak oluşturuldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sebla Pamir Güler, Ayşe Arman'a, katılımcılara, gönüllülere ve sponsorlara teşekkür ettiğini belirterek, "Her bir iyilik adımıyla daha çok çocuğa umut oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, çocukların yüzünü güldürmek amacıyla bir araya gelen dört kadının girişimiyle kuruldu.

Deprem bölgesine gönderilen oyuncak tırları, sabit oyun çadırları, bayramlık kampanyaları ve eğitim desteğiyle büyüyen dernek, bugün 23 kadın ve yaklaşık 300 gönüllüsüyle Hatay'dan Bursa köylerine kadar uzanan dayanışma ağına dönüştü.

Dernek bugüne kadar 3 bin 500'den fazla çocuğa giyim, kırtasiye, kitap ve oyuncak desteği sağladı, 61 lise ve üniversite öğrencisine düzenli burs imkanı sundu.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
