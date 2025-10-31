Bursa'da İtfaiye Personeline Şişe Atıldı, Yaralanmaktan Kıl Payı Kurtuldu
Bursa'da Zafer İtfaiye Amirliği bahçesinde görevli bir itfaiye personeli, yanındaki alışveriş merkezinin balkonundan atılan içi dolu pet şişenin patlaması sonucu yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
BURSA'da Zafer İtfaiye Amirliği bahçesinde görev yapan itfaiye personeli, yan taraftaki alışveriş merkezinin balkonundan atılan 1 litrelik içi dolu pet şişe nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesindeki Zafer İtfaiye Amirliği bahçesinde meydana geldi. Oturduğu çardaktan çıkan itfaiye personelinin bulunduğu alana, yandaki alışveriş merkezinin balkonundan 1 litrelik içi içecek dolu pet şişe atıldı. Şişe, itfaiyecinin birkaç adım ötesine düşüp patladı. O anlar, itfaiye amirliği binasının güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanmaktan son anda kurtulan itfaiyecinin, şişenin atıldığı yöne bakıp tepki gösterdiği anlar da görüntüye yansıdı.