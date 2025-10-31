Bursa'da İtfaiye Personeline Şişe Atıldı, Yaralanmaktan Kıl Payı Kurtuldu

BURSA'da Zafer İtfaiye Amirliği bahçesinde görev yapan itfaiye personeli, yan taraftaki alışveriş merkezinin balkonundan atılan 1 litrelik içi dolu pet şişe nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesindeki Zafer İtfaiye Amirliği bahçesinde meydana geldi. Oturduğu çardaktan çıkan itfaiye personelinin bulunduğu alana, yandaki alışveriş merkezinin balkonundan 1 litrelik içi içecek dolu pet şişe atıldı. Şişe, itfaiyecinin birkaç adım ötesine düşüp patladı. O anlar, itfaiye amirliği binasının güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanmaktan son anda kurtulan itfaiyecinin, şişenin atıldığı yöne bakıp tepki gösterdiği anlar da görüntüye yansıdı.