BURSA'DA, İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çay ocağına, gece saatlerinde şüpheli veya şüpheli kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay gece 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara caddesinde meydana geldi. Çay ocağı olarak faaliyet gösteren işletmeye, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine isabet eden mermiler sebebiyle işletmenin camları kırıldı. Saatin geç olması ve çay ocağında kimsenin olmaması, olası can kaybı ve yaralamanın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çecvrede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.