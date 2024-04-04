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Bursa'da İstinat Duvarından Düşen Kadın Yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarına yapılan istinat duvarından düşen kadın yaralandı.

Uludağ'ın yamaçlarındaki Kireç Ocakları mevkisinde Sibel İlvanlar (22), yol kenarına yapılan yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından ağaçlarla kaplı araziye düştü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarp araziye halatlarla istasyon kuran ekipler, İlvanlar'ı sedyeyle düştüğü yerden kurtardı.

Hafif yaralanan İlvanlar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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