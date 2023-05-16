Bursa'da istihdam edilen 85 itfaiye eri zorlu tatbikatlarla göreve hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilen itfaiye erleri, 240 saat süren işbaşı eğitimi kapsamında her biri gerçek olay gibi yaşanan tatbikatlarla deneyim kazanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilen itfaiye erleri, 240 saat süren işbaşı eğitimi kapsamında her biri gerçek olay gibi yaşanan tatbikatlarla deneyim kazanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine 85 yeni itfaiye eri dahil edildi.

Yılda ortalama 9 bini yangın, 19 bin olaya müdahale eden Daire Başkanlığı, yeni personeli 240 saatlik işbaşı eğitiminden geçiriyor.

Teorik ve uygulamalı yapılan eğitimde, fiziki dayanıklılık testine tabi tutulan yeni itfaiye erleri, sahada karşılaşabilecekleri olayları da birebir uygulamalı görüyor.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yangına müdahale, arama kurtarma gibi konularda uygulama yapılıyor.

Bu kapsamda senaryo gereği bina çatısında mahsur kalan yaralının tahliyesi, trafik kazası sonucu araç içinde sıkışan kazazedenin sorunsuz araçtan kurtarılması, yangına müdahale ve kuyudan kazazede kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

Sorunsuz tamamlanan eğitim tatbikatlarının ardından programda, itfaiye ekiplerinin kontrolünde yangın söndürme ve yangın sonrası dumana maruz kalan yaralının ortamdan tahliyesi tatbikatlarına da yer verildi.