Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Otomobil Yangını
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İzmir istikametine seyreden Ukrayna uyruklu Maksym Donetska idaresindeki yabancı plakalı elektrikli otomobilde, Umurbey Viyadüğü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.