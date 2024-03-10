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Bursa'da İsrail saldırılarına tepki

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Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından İsrail'in saldırılarına tepki amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Etkinlikte, Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Bursa'da, Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısında bulunarak Gazze halkına destek olmak amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Gönüllü Kuruluşlar Platformunca organize edilen etkinlikte, Merinos Parkı'nda toplanan grup tarafından, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atıldı.

Platform adına basın açıklaması yapan Furkan Arı, dünyanın dört bir yanından Gazze için feryatların yükseldiğini belirterek, yaşananların insanlık vicdanında derin yaralar açtığını belirtti.

Talanın, zulmün ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini Gazze halkının, evlatlarının kanları ve kemikleriyle ödediğini aktaran Arı, "Esaretin her türlüsüne, aziz bir teveccüh ile karşı koyan ve elindeki tüm imkanları, Kudüs'e ve Gazze'ye seferber eden Kassam tugaylarına ve onu kucaklayan Gazze halkına muzafferiyetler diliyoruz. Özgürlüğü hak eden bir mücadele varsa şüphesiz bu mülkün yegane hak edeni bu günlerde Gazze halkından başkası değildir." dedi.

Türkiyeli Müslümanlar olarak, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin arkasında olduklarını kaydeden Arı, şöyle konuştu:

"Aylardır meydanlarda yükselttiğimiz ses, milletin iradesi olarak nasıl uluslararası kamuoyunda yansıyorsa, ülke yöneticilerinin de bu sesi uluslararası platformlara taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Aksa Tufanı, İslam coğrafyasının kanla yazılmış özgürlük hikayesidir. Bu hikayenin bütün kahramanlarını ailemizin bir ferdi gibi bağrımıza basıyor ve kardeşlerimiz olarak kabul ediyoruz."

Gruptakiler, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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