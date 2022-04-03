Siirt'te 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Bursa Çocuk İlamat Masası'nca "hırsızlık" suçundan aranan, 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan R.T. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.