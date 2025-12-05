5'inci katta çalışırken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çalışırken iskeleden düşen Özgür Demir (26), ağır yaralandı. İncelemelerde binanın cephe iskelesinin güvenli kurulmadığı ve işçide kişisel koruyucu donanım bulunmadığı saptandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi 1'inci Güler Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Özgür Demir, 5 katlı binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskelenin en üst katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 20 metreden beton zemine düştü. Sokak ortasında yerde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demir, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İncelemelerde ise binanın cephe iskelesinin güvenli şekilde kurulmadığı ve düşen işçide baret, emniyet halatı veya herhangi bir kişisel koruyucu donanım bulunmadığı tespit edildi.