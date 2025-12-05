Haberler

5'inci katta çalışırken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalıştığı binanın iskelesinden düşen 26 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası yapılan incelemede iskelenin güvenli kurulmadığı ve işçide koruyucu ekipman bulunmadığı belirlendi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çalışırken iskeleden düşen Özgür Demir (26), ağır yaralandı. İncelemelerde binanın cephe iskelesinin güvenli kurulmadığı ve işçide kişisel koruyucu donanım bulunmadığı saptandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi 1'inci Güler Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Özgür Demir, 5 katlı binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskelenin en üst katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 20 metreden beton zemine düştü. Sokak ortasında yerde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demir, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İncelemelerde ise binanın cephe iskelesinin güvenli şekilde kurulmadığı ve düşen işçide baret, emniyet halatı veya herhangi bir kişisel koruyucu donanım bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.