Bursa'da İşçi Servisi ve Otomobil Kaza Yaptı: 12 Yaralı

Bursa'da İşçi Servisi ve Otomobil Kaza Yaptı: 12 Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Armutlu yolunda meydana geldi. Narlı yönüne giden 16 MCT plakalı işçi servis minibüsü ile 16 BCM 379 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Gemlik ve Muradiye devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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